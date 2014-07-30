С 1 августа ФСБ будет иметь доступ ко всем данным пользователей, зарегистрированных на ресурсах РФ

Теперь ФСБ без преград будет иметь возможность собирать и использовать данные граждан Украины, которые пользуются российскими социальными сетями и электронными ящиками.

В Службе безопасности Украины просят всех граждан, которым небезразлична безопасность личной информации, воздержаться от использования интернет-ресурсов в российской доменной зоне.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Российская Федерация вводит закон, который будет обязывать владельцев интернет-ресурсов хранить информацию о своих пользователях и предоставлять ее спецслужбам. Также это требование касается и российских блоггеров, которые имеют более трех тысяч подписчиков. Новации, по мнению российской стороны, должны улучшить безопасность в стране. Однако нормы закона четко не прописаны, разъяснения следует искать в подзаконных актах. И это беспокоит не только российских юристов.

«Соответствующий закон должен достаточно ясно указывать сферу действия и условия выполнения, - говорит украинский адвокат Александр Ружицкий. - То есть он должен быть достаточно детальным и конкретным. Но насколько мне известно, из средств массовой информации, в настоящее время Российская Федерация никак не конкретизировала, а такие цели, как предотвращение терроризма, это очень широкие цели».

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Украинцы ежедневно пользуются российскими социальными сетями, указывают там свои мобильные телефоны, информацию о родных, пересылают по электронной почте российских поисковых систем фотокопии различных документов, в частности, и с пометкой «секретно». Если ранее ФСБ имело возможность просматривать информацию интернет-пользователей лишь после предварительного обращения в суд, то теперь российские спецслужбы напрямую смогут просматривать нужную им информацию, в частности ту, которая касается иностранцев. Все, что могут сделать наши государственные органы, - это рекомендовать не пользоваться российскими интернет-ресурсами.

«Это их решение. Они сокращают демократические принципы, - говорит заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун. - А мы давно говорили, что, пожалуйста, есть украинские ресурсы, международные ресурсы, которые защищены международным законодательством, поэтому мы просто рекомендуем, мы же не можем запретить. Мы предупредили, а если человек не хочет учесть на наше предупреждение, то уже такое дело...».