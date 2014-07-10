В Лондоне разработали устройство, позволяющее управлять Google Glass силой мысли
Лондонский разработчик интерфейсов This Place создал приложение, использующее возможности сенсора мозговой активности для управления очками Google Glass.
Для реализации этой возможности, владельцу Google Glass нужно установить приложение MindRDR и приобрести датчик электрических импульсов головного мозга Neurosky MindWave Mobile. Датчик Neurosky MindWave Mobile напоминает гарнитуру и крепится к голове с помощью собственного обода. Его нужно надеть вместе с Google Glass.
Об этом пишет ТСН.
В свою очередь, приложение MindRDR служит своего рода драйвером MindWave для Google Glass. После подключения пользователь сможет управлять камерой очков и делиться созданными с ее помощью снимками с друзьями в Facebook и Twitter, используя мысленную концентрацию. MindRDR соединяет по Bluetooth очки Google Glass с MindWave, устройством мониторинга мозговой активности, позволяя пользователю делать фотографии и отправлять их в Twitter и Facebook. Никакого физического взаимодействия не требуется.
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По заявлению гендиректора This Place Дюсана Хэмлина (Dusan Hamlin), в данный момент приложение MindRDR уже работает с четырьмя различными сенсорами активности мозга. Однако по мере развития телекинетики в будущем компания планирует поддерживать все 18 различных метрик, которые уже удается снять с мозговой активности.
Сенсоры NeuroSky находятся в открытой продаже, и одно такое устройство обойдётся в 129 долларов.Как сообщается на сайте компании, аккумулятора сенсора хватает на 8 часов, в то время как заявленное время работы Google Glass составляет одни сутки.