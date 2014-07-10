В Лондоне разработали устройство, позволяющее управлять Google Glass силой мысли

Для реализации этой возможности, владельцу Google Glass нужно установить приложение MindRDR и приобрести датчик электрических импульсов головного мозга Neurosky MindWave Mobile. Датчик Neurosky MindWave Mobile напоминает гарнитуру и крепится к голове с помощью собственного обода. Его нужно надеть вместе с Google Glass.

Об этом пишет ТСН.

В свою очередь, приложение MindRDR служит своего рода драйвером MindWave для Google Glass. После подключения пользователь сможет управлять камерой очков и делиться созданными с ее помощью снимками с друзьями в Facebook и Twitter, используя мысленную концентрацию. MindRDR соединяет по Bluetooth очки Google Glass с MindWave, устройством мониторинга мозговой активности, позволяя пользователю делать фотографии и отправлять их в Twitter и Facebook. Никакого физического взаимодействия не требуется.

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По заявлению гендиректора This Place Дюсана Хэмлина (Dusan Hamlin), в данный момент приложение MindRDR уже работает с четырьмя различными сенсорами активности мозга. Однако по мере развития телекинетики в будущем компания планирует поддерживать все 18 различных метрик, которые уже удается снять с мозговой активности.

Сенсоры NeuroSky находятся в открытой продаже, и одно такое устройство обойдётся в 129 долларов.Как сообщается на сайте компании, аккумулятора сенсора хватает на 8 часов, в то время как заявленное время работы Google Glass составляет одни сутки.