Старт ”Дискавери” снова перенесли

Старт американского шаттла "Дискавери" намечен на вторник, 4 июля.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя космического Центра НАСА, космодром практически окружен грозовыми облаками и по инструкции категорически запрещается лететь через них. "Сегодня погода оказалась намного хуже, чем была вчера, когда также был отменен пуск", - добавил собеседник агентства.

Представитель НАСА считает вторник оптимальным днем для следующей попытки. Пока синоптики обещают благоприятную погоду для запуска на вторник и среду.

Первоначально запуск шаттла планировался на субботу, однако так же был перенесен из-за плохой погоды.

Если его запуск состоится, то это будет первый полет челнока почти за год и лишь второй - со времени катастрофы космического корабля "Колумбия" в 2003 году.