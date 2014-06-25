Астрономы обнаружили звезду в виде алмаза размером с Землю

Исследователями из Университета Висконсин-Милуоки был обнаружен белый карлик размером с Землю - холодная и темная звезда, которая представляет собой алмаз, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Space.com.

Небесное тело находится за 900 световых лет от нашей планеты в направлении созвездия Водолея. По предположениям ученых, возраст объекта примерно равен возрасту Млечного Пути и составляет около 11 млрд лет.

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Как пишет Space.com, белый карлик получил обозначение PSR J2222-0137, а компанию ему составляет пульсар, который был обнаружен учеными ранее.

Астрономы смогли найти холодную звезду (ее температура составляет 2700 градусов по Цельсию) с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк (Green Bank Telescope, GBT) в Западной Вирджинии, США.

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Согласно гипотезе, подобные звезды не являются редкостью, однако через малую светимость обнаружить их трудно. "Это действительно впечатляющий объект", - отметил Дэвид Каплан из Университета Висконсин-Милуоки.

Белые карлики - компактные звезды с высокой плотностью, лишенные собственных источников термоядерной энергии. Такие звезды начинают свою эволюцию как обнаженные вырожденные ядра красных гигантов, что сбросили свою оболочку.