Новая эмблема армии РФ похожа на логотип американского супермаркета
02:48, 23 июня 2014Политика
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Презентация знака "Армия России" прошла 21 июня на подмосковном полигоне "Алабино", символом Вооруженных сил РФ стала трехцветная пятиконечная звезда.
В России презентовали новую эмблему армии / function.mil.ru
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, пишет Gazeta.ua.
"Пятиконечная звезда прочно ассоциируется с традициями и победами русской армии. Этот знак уважаем и чтим как старшим поколением, так и молодыми людьми", - сказано в сообщении.
Знак уже был нанесен на борту военной техники, которая принимала участие в военном параде на Красной площади 9 мая, а также активно используется при изготовлении сувенирной продукции.
Кроме того, новый знак стал официальным логотипом телеканала "Звезда".
При этом в Сети пишут, что знак похож на старую эмблему американского супермаркета Mall of America.
Новая эмблема армии РФ похожа на логотип американского супермаркета / Mall of America
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