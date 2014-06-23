Новая эмблема армии РФ похожа на логотип американского супермаркета

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, пишет Gazeta.ua.

"Пятиконечная звезда прочно ассоциируется с традициями и победами русской армии. Этот знак уважаем и чтим как старшим поколением, так и молодыми людьми", - сказано в сообщении.

Знак уже был нанесен на борту военной техники, которая принимала участие в военном параде на Красной площади 9 мая, а также активно используется при изготовлении сувенирной продукции.

Кроме того, новый знак стал официальным логотипом телеканала "Звезда".

При этом в Сети пишут, что знак похож на старую эмблему американского супермаркета Mall of America.