Новая эмблема армии РФ похожа на логотип американского супермаркета

02:48, 23 июня 2014
Политика
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Презентация знака "Армия России" прошла 21 июня на подмосковном полигоне "Алабино", символом Вооруженных сил РФ стала трехцветная пятиконечная звезда.

Армия РФ, эмблема / function.mil.ru

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, пишет Gazeta.ua.

"Пятиконечная звезда прочно ассоциируется с традициями и победами русской армии. Этот знак уважаем и чтим как старшим поколением, так и молодыми людьми", - сказано в сообщении.

Знак уже был нанесен на борту военной техники, которая принимала участие в военном параде на Красной площади 9 мая, а также активно используется при изготовлении сувенирной продукции.

Кроме того, новый знак стал официальным логотипом телеканала "Звезда".

При этом в Сети пишут, что знак похож на старую эмблему американского супермаркета Mall of America.

супермаркет Mall of America / Mall of America

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