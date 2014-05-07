Россия и Иран начнут сотрудничество в космической отрасли

Согласно заключенному контракту российские ракеты будут выводить в космос спутники Ирана и обучать в подмосковном Звездном городке космонавтов исламской республики. Также Иран заинтересован в покупке фотографий Земли с российских спутников, пишет газета Известия, передает Лента.ру.

Источник в Роскосмосе сообщил изданию, что договор был заключен в Тегеране еще 10 апреля. Со стороны России его подписал заместитель руководителя Федерального космического агентства Анатолий Шилов, а от Ирана — исполняющий обязанности главы Иранского космического агентства Хамид Фазели.Читайте такжеРоссия задумалась о колонизации Луны и других объектов Солнечной системы

По условиям договора Россия предоставит Ирану фотографии Земли с российских спутников «Ресурс-ДК» и «Ресурс-П». Кроме того российские специалисты могут помочь партнерам в создании собственных систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые способны делать такие снимки.

Иран, который в прошлом году заявил об окончании работы над первым в стране космическим кораблем, намерен готовить пилотов в российском Звездном городке. Интересно, что там же подготовку перед отправкой на МКС проходят и американские астронавты, а значит у них есть шанс встретиться с иранскими коллегами, сообщает Лента.ру.