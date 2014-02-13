Торговое представительство США назвало пиратскими два украинских интернет-сайта

Согласно отчету, правительственное агентство в дальнейшем передаст составленные списки на рассмотрение в посольства США для обеспечения дипломатического давления на власти стран, в которых через Интернет распространяется нелицензионный контент.

По данным USTR, в список распространителей «пиратских» данных также вошли, в частности, украинские физические рынки «Петровка» и «7-й километр», а также социальная сеть «ВКонтакте» и российский торрент-трекер Rutracker.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году после обращения Торгового представительства США милиция закрыла один из крупнейших украинский порталов обмена файлами Eх.ua.

Правоохранительные органы заявили, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

После закрытия Eх.ua пользователи Интернета в знак протеста массово атаковали сайты МВД, Президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и другие.

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2 февраля 2013 года милиция отозвала требование о блокировании портала Eх.ua, а 3 февраля ресурс частично возобновил работу.

В июне прошлого года Министерство внутренних дел вернуло администрации файлообменника Eх.ua оборудование, ранее изъятое для проведения экспертизы.

Справка УНИАН. USTR координирует внешнеторговую политику США и занимается разработкой торгового законодательства. Ведомство было основано в 1962 году и является частью Исполнительного офиса президента США.

USTR ежегодно издает список, который включает в себя страны, не обеспечивающие адекватную и эффективную правовую защиту интеллектуальной собственности.