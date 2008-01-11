Великобритания одобрила план строительства АЭС нового поколения

Власти Великобритании одобрили план строительства нового поколения АЭС. Соответствующее заявление сделал министр по делам бизнеса и предпринимательства Джон Хаттон, выступая перед парламентом. "Атомная энергия должна играть ключевую роль в будущей энергетике Великобритании вместе с другими источниками энергии с низким содержанием углерода. Она является испытанным и безопасным источником энергии", - цитирует Associated Press слова Д.Хаттона.

Между тем, представители организаций по защите окружающей среды, включая Greenpeace, уже осудили это решение и заявили о намерении подать на британское правительство в суд.

Атомные электростанции обеспечивают около 20% всего объема энергопотребления в Великобритании, но в стране к 2023 г. в связи с истечением срока эксплуатации останется только одна работающая АЭС. Вопрос строительства новых АЭС долгое время не пользовался популярностью среди многих членов правящей Лейбористской партии, однако в 2006 г. премьер-министр Тони Блэр выступил в поддержку этого проекта, посчитав его принципиально важным для обеспечения гарантированного энергоснабжения страны. Кроме того, Великобритания взяла на себя обязательства по сокращению парниковых выбросов к 2050 г. на 60% по сравнению с уровнем 1990 г., и добиться этого британские власти планируют за счет перехода на атомное энергоснабжение, а также за счет использования силы приливов и ветра.

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