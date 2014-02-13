Армия США опубликовала видео испытаний автоколонны без водителей

Автоколонна без водителей самостоятельно проехала по заранее заданному маршруту.

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Испытания проводились при участии компании Lockheed Martin, разработавшей систему автономного движения автомобилей, сообщает Lenta.ru.

Во время испытаний автоколонна столкнулась с несколькими «препятствиями», с которыми обычно имеют дело военные водители. Речь, в частности, идет о перекрестках, встречном и обгоняющем автомобильном движении, машинах, стоящих на обочине, пешеходах и маневрировании в условиях застройки. Испытания автоколонны, составленной из грузовиков типа M915 и PLS, были признаны успешными.

Система автономного движения автомобилей (AMAS) разрабатывается компанией Lockheed Martin в интересах Армии и Корпуса морской пехоты США. Оборудование может быть смонтировано на любом существующем типа автомобильной техники, стоящем на вооружении американских военных. В состав AMAS входят набор лидаров, оборудование GPS-навигации, вычислительный блок и программное обеспечение.