Twitter тестирует дизайн профилей в стиле Facebook и Google+

Cоцсеть планирует в будущем использовать в оформлении пользовательских профилей «плиточный» дизайн, сообщает Лента.ру со ссылкой на Mashable

Обновления в профиле Twitter первым заметил редактор Mashable Мэтт Петронзио (Matt Petronzio). Зайдя в твиттер-аккаунт, журналист обнаружил, что его аватар и раздел «о себе» переместились в левую часть страницы, а к статистике твитов и подписчиков добавился счетчик загруженных фотографий и видео.

Основные изменения, однако, коснулись центрального элемента пользовательской страницы — ленты твитов. Вместо привычного вертикального блока с идущими в хронологическом порядке твитами лента Петронзио теперь состояла из «плиток» разной высоты и ширины с помещенным внутрь текстом. Это делало ее похожей на интерфейсы других социальных сетей — Facebook или Google+.

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Сколько еще человек наряду с Петронзио затронул редизайн, неизвестно. На момент написания этой заметки в соцсети можно было обнаружить несколько скриншотов обновленной версии профиля, сделанных пользователями из США и Великобритании. Представители Twitter пока никак не прокомментировали обновление.

В начале февраля Twitter уже проводил обновление собственной веб-версии. Интерфейс сайта стал соответствовать внешнему виду мобильных приложений соцсети. Несмотря на то, что тогда дизайн пользовательских профилей претерпел в основном лишь «косметические» изменения, обновление вызвало бурную реакцию среди пользователей. До этого (в октябре 2013-го) в ленте Twitter стали отображаться в режиме предпросмотра большие фотографии и видеоролики, загруженные через сервис Vine.