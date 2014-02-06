Полицию Нью-Йорка обеспечат очками Google Glass

Google Glass в скором времени может стать излюбленным инструментом для правоохранительных органов в Соединенных Штатах, пишет VentureBeat.

В Управлении Полиции Нью-Йорка оценивают, будет ли Google Glass пригодным устройством для определения потенциальных террористов и поимки преступников. Недавно управление получило несколько пар новых очков.

“Мы зарегистрировались, получили несколько пар Google Glass, и теперь проверяем, насколько они подходят для ведения расследований и патрулирования,” - рассказал представитель правоохранительных органов рассказал.

Очки в настоящее время доступны только через программу Google’s Glass Explorer, в которой люди, которые заинтересованы в приобретении их регистрируются и ждут уведомления от Google о том, принят или отвергнут их запрос. Респонденты, которые получают "зеленый свет", должны платить $1500 за эту привилегию.

Учитывая недавние скандалы с разоблачением слежения американского правительства за своими и чужими гражданами, представитель Google счел необходимым заявить, что компания не сотрудничает с правоохранительными органами в упомянутом проекте тестирования, и о том, что Нью-Йоркская полиция, скорее всего, приобрела очки через Google’s Glass Explorer.

Какие именно задачи будут выполнять очки, не сообщается. Glass позволяют, в частности, вести оперативную съемку, а при наличии специального ПО, например, сопоставлять лица людей с фото из базы данных.

«Умные очки» Google используют и другие экстренные службы. Так, в январе калифорнийский пожарный представил приложение для Glass, которое позволяет борцам с огнем поддерживать связь друг с другом и показывает планы зданий, запасные выходы и местоположение гидрантов.

Программа Google’s Glass Explorer действует, пока очки Google не запустят в серийное производство. Ожидается, что это произойдет в 2014 году. После этого устройство появится в свободной продаже.