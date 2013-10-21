Завтра состоится презентация новинок Apple

Накануне Apple разослала приглашения на мероприятие-анонс своих новинок. В приглашении не указывается что именно будет представлено на суд общественности, а написан лишь такой слоган: «Нам все еще есть что показать».

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Как ожидается, на мероприятии представят новое поколение планшетов iPad и iPad mini, новые версии MacBook Pro и Mac Pro, а так же новая версия OS X Maverics, сообщает chip.ua.

Кроме того, по некоторым данным, новое поколение iPad и iPad mini поступит в продажу уже в конце этого месяца – 30 или 31 октября, обновленные ноутбуки MacBook Pro появятся в продаже еще раньше – 24 или 25 октября, а вот Mac Pro, согласно слухам, стоит ожидать не раньше 15-го ноября.