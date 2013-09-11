Россия завтра попытается запустить спутник "Гонец-М"

"В четверг в 03.23 мск с космодрома Плесецк запланирован пуск ракеты-носителя "Рокот"с тремя спутниками "Гонец-М"", - сказал Золотухин, уточнив, что расчетное время выведения космических аппаратов на целевую орбиту - 05.07 мск, передает РИА Новости.

Пуск осуществит командующий войсками ВКО генерал-майор Александр Головко, все предшествующие старту операции проходят в штатном режиме, отметил Золотухин.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 в рамках конверсионной программы.

Напомним, в июле российская ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и тремя навигационными космическими аппаратами "Глонасс-М", стартовавшая с Байконура, упала на десятой секунде старта.