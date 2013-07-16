Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Об этом сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь руководителя Роскосмоса Анна Ведищева.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что спутник "Гео-ИК-2"сошел с орбиты в 18.27 мск 15 июля и, предположительно, упал в провинции Цинхай в Китае.

"По данным Центра контроля космического пространства войск Воздушно-космической обороны (ВКО) и Центра управления полетами (ЦУП) ЦНИИмаш, 15 июля, в 18.05 мск космический аппарат "Гео-ИК-2" вошел в плотные слои атмосферы и прекратил свое существование. По оценке специалистов ЦНИИмаш и разработчиков космического аппарата "Гео-ИК-2" (ОАО "Информационные спутниковые системы имени Решетнева", ИСС), элементы конструкции (спутника) при входе в атмосферу полностью сгорели", - сказала Ведищева.

Спутник "Гео-ИК-2" 1 февраля 2011 года не вышел на связь в расчетное время. Аппарат был запущен с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Рокот". Позднее он был обнаружен на нерасчетной орбите, 22 апреля того же года со спутником удалось установить связь. Госкомиссия установила, что предварительной причиной отсутствия связи с "Гео-ИК-2"стал отрицательный энергобаланс космического аппарата, образовавшийся в результате падения напряжения бортового электропитания.

По данным открытых источников, "Гео-ИК-2" - это российская спутниковая система, которая должна была состоять из двух космических аппаратов, предназначенных для проведения геодезических измерений. Разработку и создание системы вело ОАО "ИСС". С запуском спутника "Гео-ИК-2"после длительного перерыва должно было начаться возобновление космической геодезической программы России.