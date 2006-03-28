Япония готовится к звездным войнам

Японские парламентарии подготовили закон, позволяющий использовать космос в военных целях, сообщает PhysOrg.com. Согласно официальным данным, до сих пор все запуски были мирными: этого требует резолюция, принятая еще в 1969 году. Инициатором закона выступила правящая Либерально-демократическая партия (LDP), которая надеется утвердить его не позднее августа.

Известно, что по окончании Второй мировой войны Японии было запрещено иметь армию, которые могли бы действовать на территории другого государства. В парламентском комитета по космическим вопросам подчеркнули, что цель закона - исключительно создание средств защиты. В частности, это может понадобиться для противоракетной обороны. Представитель комитета напомнил, что необходимость в таких мерах могла возникнуть еще в 1998 году, когда Северная Корея устроила демонстрационный пуск ракеты, пролетевшей над японской территорией и упавшей в Тихий океан.

Первый успешный запуск с территории Японии произошел в 1970 году. C начала этого года аэрокосмическое агентство JAXA уже успело запустить три космических аппарата: многофукциональный спутник MTSAT-2, аппарат дистанционного мониторинга Земли ALOS и инфракрасную обсерваторию ASTRO-F.

Лента.ру