Южная железная дорога назначила дополнительные поезда №209/210 «Харьков-Киев» на 23 и 30 ноября, а также 7, 14 и 21 декабря.

По данным пресс-службы ЮЖД, отправление из Харькова в 20.05, поезд следует через Люботин и Полтаву.

Кроме того, к будущим праздникам с 28 декабря до 14 января будет курсировать дополнительный поезд №431 Харьков – Одесса отправлением в 14.54.

В сообщении также отмечается, что в связи с проведением ремонтных работ с 23 по 25 ноября на Крымском направлении будут закрыты для движения перегоны Панютино – Лозовая и Лозовая – блокпост 939 км. В связи с этим ряд поездов будут следовать без захода в Лозовую, или без захода в Синельниково.