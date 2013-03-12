Ученые по «лайкам» научились определять расу, веру и сексуальную ориентацию

Отчет о работе исследователи опубликовали в журнале Национальной академии наук США, пишет Лента.ру.

Ученые использовали данные более 58 тысяч предоставивших доступ к своим личным данным через приложение myPersonality добровольцев. Ученые проанализировали «лайки» и сравнили результаты с данными из профилей.

Согласно результатам исследований, алгоритм с точностью в 95% смог отличить афроамериканских пользователей от белых. Сексуальную ориентацию система угадала с точностью 88%, а вероисповедание – 82%.

Модель даже могла определить, употребляет ли человек наркотики – с точностью около 73 процентов. Помимо этого, статистическая модель «угадывала» политические взгляды пользователя и его семейное положение.