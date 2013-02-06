Киевский школьник стал победителем конкурса Google

Ученик столичного лицея Илья Ковалевский стал победителем в соревнованиях по разработке программного обеспечения с открытым кодом для школьников со всего мира «Google Code - in». Об этом сообщили в департаменте образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации.

В соревновании приняли участие 334 школьника из 36 стран, которые в целом выполнили 1925 заданий.

Для большинства учеников это было первое знакомство с разработкой программного обеспечения с открытым кодом. В рамках соревнований «Google Code-in» ученики работали вместе с ведущими специалистами Open Source организаций, которые формировали для участников самые разнообразные задачи для выполнения.

В результате, каждая из 10 организаций-наставников, занимающихся разработкой программного обеспечения с открытым кодом, выбрала двух участников, которые стали победителями от этих организаций на основе исчерпывающей работы, которую они выполняли в течение семи недель конкурса.

В конце апреля 2013 победители главного приза отправятся на четыре дня в главную штаб-квартиру Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния, США, вместе со своими родителями или опекунами. Во время этого путешествия школьники посетят церемонию награждения, встретятся с инженерами Google.