В США обнародуют секретные данные о находке на Луне

Бывший руководитель фотослужбы лунной лаборатории НАСА Кен Джонстон проведет во вторник в Национальном клубе печати в Вашингтоне пресс-конференцию, где обнародует данные о находке американских астронавтов на Луне, которые правительство США, по его утверждению, держало в секрете в течение 40 лет.

В распространенном в Вашингтоне сообщении о пресс-конференции утверждается также, что эта засекреченная находка может быть причиной новой лунной "гонки", в которую вступили сейчас США, Россия, Япония, Китай и Индия.

В сообщении утверждается, что 40 лет назад во время осуществления программы высадки на Луну американские астронавты обнаружили и сфотографировали на лунной поверхности какие-то "древние руины искусственного происхождения" и обнаружили ранее неизвестную технологию управления гравитацией, но эти данные были полностью засекречены правительством США и возглавляемая Джонстоном фотослужба получила приказ уничтожить все фотографии обнаруженных на Луне объектов.

Джонстон утверждает, что, нарушив приказ, тайно сохранил несколько снимков, которые будут обнародованы во вторник в Вашингтоне.

В сообщении утверждается, что 23 октября Джонстон был исключен из участников общественной программы Лаборатории по изучению реактивного движения НАСА по популяризации космических исследований и что это исключение является следствием того, что Джонстон рассказал о тайно сохраненных им лунных снимках авторам новой книги "Темная миссия - секретная история НАСА".

Книга вышла в свет в США на минувшей неделе и уже попала в список "бестселлеров" газеты "Нью-Йорк таймс", где она стоит сейчас на 25-м месте.

Вместе с Джонстоном на пресс-конференции выступит один из соавторов этой книги, бывший консультант НАСА и известный в США популяризатор всевозможных "космических тайн" Ричард Хогланд. Хогланд и Джонстон намерены представить также документы, доказывающие, что, по их мнению, вопреки общепринятым представлениям о гражданском характере деятельности НАСА главное американское космическое ведомство на самом деле является закамуфлированным "оборонным ведомством США", наделенным правом без контроля со стороны конгресса засекречивать важную информацию научного и технического характера.

По утверждению Хогланда, американские астронавты могли тайно доставить с Луны на Землю образцы "очень усовершенствованных технологий" и именно из-за этих технологий ведущие страны мира после почти 30-летнего падения интереса к Луне сейчас снова могут быть вовлечены в новую лунную гонку.

"Благодаря удивительным технологическим открытиям, которые по нашим данным НАСА сделало на Луне во время программы "Апполон", доставило на Землю и затем держало в секрете в течение целого поколения, эта новая гонка будет иметь исход, который, в отличие от первой (космической) гонки между США и СССР за политический престиж 50 лет назад, будет определять судьбу каждого человеческого существа на Земле", - говорится в заявлении Хогланда, который в годы программы "Аполлон" являлся также научным консультантом телекомпании Си-Би-Эс.

РИА Новости