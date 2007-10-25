Что заменит самолеты: готовится новое поколение дирижаблей (фото)

Полным ходом идет разработка нового поколения "летающих кораблей". В гигантских усовершенствованных дирижаблях можно будет не только летать, но и жить.

Aeroscraft ML866 - воздушное судно, внешне повторяющее конструкцию дирижабля 1930-х годов, на поверку оказалось уникальным как внешне, так и технически.

Величиной с три футбольных поля (465 квадратных метров), "воздушная яхта" вмещает в себя пассажирские салоны, комфортабельные каюты, конференц-залы и рестораны.

Новая технология поможет значительно сократить вредные выбросы в атмосферу. Одно из преимуществ ML866 - вертикальная посадка и приземление, что позволяет обходиться без длинных взлетно-посадочных полос. Скорость "дирижабля" около 200 км/час идеально подходит для грузовых и корпоративных перевозок.

Aeroscraft ML866 сможет преодолевать расстояния до 3000 миль в одном направлении над сушей и морем. Если финансирование ML866 продолжится в дальнейшем, он сможет летать гораздо быстрее и перевозить больше грузов благодаря турбовинтовому двигателю.

Презентация проекта компании Worldwide Aeros (США) состоялась 8 октября. Теперь мировое сообщество с нетерпением ожидает первого полета "дирижабля" в 2010 году.

Секрет нового поколения "дирижаблей" в том, что они легче воздуха. Это и отличает их от неудачных моделей Гинденбурга. Как известно, в 1937 году на глазах у зрителей сгорел дирижабль "Гинденбург", рассчитанный на использование безопасного гелия.

Теперь же используется совершенно новая концепция: сжатие газа с уменьшенным давлением сделает дирижабль легче для взлета и тяжелее для посадки.

Такие летательные аппараты будут использоваться не только для гражданских перевозок, но и в военных и гуманитарных целях, в особенности в тех случаях, когда необходимо доставить груз в отдаленные места, в которых нет аэропортов: вертикальная посадка решит эту проблему.

РИА "Новости", фото с сайта Gizmag.com