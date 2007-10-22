Украина продолжит модернизацию вертолетов Ми-24 для Македонии

Украина продолжит модернизацию вертолетов Ми-24 для Вооруженных сил Македонии, а в будущем году примет участие в тендере на модернизацию бронетранспортеров для этой страны. Об этом сообщил журналистам министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО после встречи с министром обороны республика Македония Лазаром ЕЛЕНОВСКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ГРИЦЕНКО отметил, что наибольшее сотрудничество между оборонными ведомствами стран проходит по линии военно-технического сотрудничества и обе стороны подтвердили заинтересованность в его продолжении.

Министр сообщил, что Украина “выполняет и будет дальше выполнять очень важный контракт для ВС Македонии по модернизации и капитальному ремонту ударных вертолетов Ми-24”.

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что Украина примет в следующем году участие в тендере по модернизации или закупке новых бронетранспортеров для ВС Македонии.

“Наши конструкторские бюро и наши заводы отработали такой проект и по данным министра обороны Македонии, эта страна определится с виденьем, какая именно машина им нужна”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, он сообщил, что во время встречи обсуждались направления совершенствования полигонной инфраструктуры.