Марсоход Curiosity не нашел следов жизни на планете

Марсоход Curiosity впервые проанализировал состав атмосферы планеты Марс. Как отчитывается лаборатория реактивного движения NASA, метана, наличие которого было бы одним из доказательств того, что на этой планете когда-то cуществовала микробная жизнь, не обнаружено.

Современная марсианская атмосфера примерно в 100 раз разреженнее земной, однако ученые считают, что в древности она была значительно плотнее, что обеспечивало более мягкий климат на планете. Данные об атмосфере, собранные прибором SAM (Sample Analysis at Mars), помогут ученым понять причины, по которым Марс потерял свою древнюю плотную атмосферу.

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