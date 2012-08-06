Марсоход успешно приземлился на Красной планете

Как сообщает РИА Новости, Curiosity будет вести детальные геологические и геохимические исследования, изучать атмосферу и климат планеты, искать воду и ее следы, органические вещества. Эти данные помогут определить - был ли когда-то Марс пригоден для жизни, и есть ли на нем места, пригодные для жизни, сейчас.