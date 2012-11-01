В России вступил в силу закон о "черном списке" сайтов

Создание такого реестра предусматривает вступившая в силу норма закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Согласно закону, по требованию Роскомнадзора провайдеры обязаны добиться удаления запрещенного контента с сайта, а в случае, если в суточный срок этого сделано не будет - заблокировать сайт.

Оператором реестра является Роскомназдор, пока мониторинг ведется вручную. В Твиттере ведомство сообщило, что за первый час работы реестра в него уже поступило 95 обращений с просьбой проверить те или иные сайты.

Правозащитники и ряд оппозиционных политиков подвергали норму закона о "черных списках" критике, утверждая, что власти могут использовать его не только для борьбы с детской порнографией и распространением наркотиков, но и для блокирования сайтов по политическим мотивам, подчеркивает Радио Свобода.