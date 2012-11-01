В России вступил в силу закон о "черном списке" сайтов
В России с 1 ноября заработал реестр интернет-сайтов, внесенных в так называемый "черный список" из-за содержащейся на них противоправной информации.
Создание такого реестра предусматривает вступившая в силу норма закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Согласно закону, по требованию Роскомнадзора провайдеры обязаны добиться удаления запрещенного контента с сайта, а в случае, если в суточный срок этого сделано не будет - заблокировать сайт.
Оператором реестра является Роскомназдор, пока мониторинг ведется вручную. В Твиттере ведомство сообщило, что за первый час работы реестра в него уже поступило 95 обращений с просьбой проверить те или иные сайты.
Правозащитники и ряд оппозиционных политиков подвергали норму закона о "черных списках" критике, утверждая, что власти могут использовать его не только для борьбы с детской порнографией и распространением наркотиков, но и для блокирования сайтов по политическим мотивам, подчеркивает Радио Свобода.