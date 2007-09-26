Женщины покупают игровые консоли чаще мужчин

Согласно результатам опроса, проведенного компанией JWT, в США игровые консоли чаще покупают женщины, а не мужчины, сообщается на сайте Jezebel.

Опрос проводился в интернете с 7 по 11 сентября 2007 года. Всего в нем приняло участие более тысячи респондентов. Выяснилось, что 44 процента от числа опрошенных женщин являются обладательницами игровых консолей. При этом среди мужчин владельцев приставок оказалось всего 39 процентов.

Женщины-геймеры предпочитают танцевальные (Dance Dance Revolution) и музыкальные (Guitar Hero) игры и редко интересуются шутерами, даже такими хитами, как Halo.

Устроители опроса считают, что такие результаты разрушают сложившиеся представления о североамериканском геймере. Считается, что среднестатистическим поклонником видеоигр является одинокий белый мужчина в возрасте от 18 до 34 лет.

Лента.ру