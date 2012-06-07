Twitter ввел новый логотип и запретил "t" в квадрате

О нововведении сообщает Лента.ру со ссылкой на официальное сообщение .

Новым логотипом Twitter станет упрощенное изображение взлетающей птички голубого цвета. Она придет на смену четырем действующим иконкам: слову "twitter", букве "t" в квадрате, упрощенному и более детальному изображениям птички.

Обновленная птичка, отмечается в сообщении, образована с помощью трех наборов окружностей. В этом Twitter видит аналогию тому, как сети, идеи и интересы пользователей соединяются и пересекаются c их коллегами и друзьями. Процесс образования логотипа из кругов показан на видеоролике, подготовленном Twitter.

Новый логотип и правила его использования представлены на специальной странице. Правила, в частности, запрещают использовать старые логотипы, а также видоизменять новый.