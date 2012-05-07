Этой ночью Луна максимально приблизилась к орбите Земли

В ночь на воскресенье, 6 мая, Луна максимально приблизилась к орбите Земли. Об этом сообщает ТСН.

Спутник нашей планеты прошел так называемую точку перигея – ближайшую к Земле точку своей орбиты. Расстояние составляло 356 тысяч 953 километра, тогда как среднее расстояние от Луны до Земли – приблизительно 384 тысячи километров.

По данным NASA, полная Луна была приблизительно на 14% больше и на 30% ярче, чем во все другие подобные периоды в этом году.

Этот эффект был заметен невооруженным глазом. Благодаря безоблачному небу на большей части Украины стать свидетелями явления смогли и многие наши соотечественники. На Луне этой ночью можно было без усилий разглядеть яркие и четкие очертания кратеров и лунных бассейнов.