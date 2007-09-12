Военные из 15 стран съехались в Севастополь на учения НАТО

В Севастополе сегодня началась компьютерные командно-штабные учения НАТО “Кооператив Марлин-2007”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, в учениях принимают участие представители военно-морских сил 15 стран: Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Румынии, Турции, Украины и Хорватии.

Целью учений, которые проходят на территории Севастопольского военно-морского института им. П.С. Нахимова, является отработка совместимости стран НАТО со странами-партнерами во время выполнения общих миротворческих заданий.

На учениях “Кооператив Марлин-2007” с помощью компьютерных технологий будут отрабатываться вопросы проведения антитеррористической операции, осуществления эвакуации гражданских лиц, а также организации противоминной борьбы, полетов авиации, безопасность кораблей и судов в местах базирования и на переходе морем.

Руководитель учений “Кооператив Марлин-2007” - начальник управления по подготовке учений Северного командования НАТО в Нортвуде капитан 1 ранга Хельг ФРОСТЛАНД, руководителем украинской группы военнослужащих является капитан 2 ранга Владимир АБДУЛА. По информации последнего, во время подобных учений украинские военные моряки получают опыт проведения мероприятий миротворческого направления по стандартам Североатлантического альянса, овладевают процедурами обеспечения сил и логистики. „Полученные знания участники учений смогут практически применить во время подготовки и проведения операций реагирования на кризисную ситуацию”, отметил капитан 2 ранга.

Во время проведения учений “Кооператив Марлин-2007” корабли и военная техника не будут использоваться.