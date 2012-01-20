Число интернет- пользователей превысило 2 миллиарда

Около 2,1 миллиардов пользователей интернета было зафиксировано по всему миру в 2011 году, практически половина из них - жители азиатских стран.

Об этом свидетельствуют данные глобального исследования аналитической компании The Royal Pingdom.

В Азии живут около 44% всех интернет-пользователей мира, в Европе - около 23%, выяснили аналитики. На Северную Америку в 2011 году приходилось около 13% пользователей сети, а каждый десятый пользователь был из Латинской Америки. На Африку, Ближний Восток и Австралию пришлось соответственно 6%, 3% и 1% пользователей.

Примечательно, что почти половина всех интернет-пользователей мира моложе 25 лет. Лидером по количеству интернет-пользователей среди отдельных стран является Китай, где сетью пользуются более 485 млн. человек, при том что уровень проникновения интернета составляет лишь 36%. Количество сайтов в интернете на конец 2011 года составляет более 555 миллионов, пишет The Royal Pingdom, причем около 300 миллионов из них появились в прошлом году. Количество аккаунтов электронной почты, на конец 2011 года составило 3,15 миллиарда, что примерно в 1,5 раза превышает общее количество пользователей.

Занимая немного меньше трети рынка, наиболее популярной программой-клиентом для e-mail остается Microsoft Outlook. По данным аналитиков, среднестатистический пользователь электронной почты, работающий в любой компании, получает и отправляет около 112 писем в день. При этом более 70% общего трафика электронной почты по всему миру составляет спам.

Среди социальных сетей лидером по числу пользователей остается Facebook с более чем 800 миллионами аккаунтов, 200 из которых были созданы в 2011 году. Мобильная аудитория Facebook по оценкам The Royal Pingdom составляет 350 миллионов пользователей. Количество зарегистрированных аккаунтов в Twitter - 225 миллионов, а в день все пользователи сервиса отправляют около 250 миллионов твитов.

Наиболее популярным интернет-браузером для ПК остается Internet Explorer с долей в 39%. Google Chrome занимает второе место с 28%, а Mozilla Firefox замыкает тройку с четвертью пользователей, отдавших предпочтение этому браузеру.

Статистический отчет о развитии интернета в мире The Royal Pindgom публикует уже четвертый год подряд. Ранее сообщалось, что почти четверть европейцев никогда не пользовались интернетом.

ТСН