Киевсовет утвердил программу е-управления

Киевсовет утвердил две городских целевые программы на 2012-2014 годы: Программу развития электронного управления в Киеве и Программу технической защиты информации.

Оба документа подготовила Киевская городская государственная администрация, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Как отметил заместитель главы КГГА Александр ПУЗАНОВ, благодаря реализации программы развития электронного управления Киев станет более современным и комфортным для жизни.

«Некоторые потребности в государственных услугах киевляне смогут удовлетворять, не выходя из дома. Например, можно будет получить необходимые документы или вне очереди сдать отчетность через Интернет», – сказал А.ПУЗАНОВ.

Благодаря принятию программы электронного управления киевляне получат более качественные государственные услуги и упрощенный доступ к необходимой информации.

Но, подчеркнул А.ПУЗАНОВ, делая город более открытым и приятным для жителей, киевская власть в то же время беспокоится и о защите информации.

«Посягательство на частную, конфиденциальную, служебную информацию, а также на информацию, представляющую тайну, – это один из вызовов сегодняшнего дня. Поэтому необходимо принять меры для защиты информации, которая будет содержаться в системе электронного управления», – объяснил он.

По его словам, городская целевая программа по технической защите информации предусматривает не только охрану информации государственных органов, но и частной информации, которую будут направлять граждане.