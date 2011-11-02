Интернет-безопасность - не оправдание цензуры
01:09, 02 ноября 2011Наука и IT
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В Лондоне открылась конференция
Мировому сообществу следует вместе решать проблему киберпреступности, сказал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на открывшейся в Лондоне двухдневной международной конференции, посвященной интернет-безопасности.
Кэмерон отметил, что в попытке обеспечить интернет-безопасность власти стран не должны подвергать цензуре тот или иной контент.
Британский премьер назвал хакерство одной из главных проблем сегодняшнего интернет-пространства.
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