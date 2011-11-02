Интернет-безопасность - не оправдание цензуры

Мировому сообществу следует вместе решать проблему киберпреступности, сказал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на открывшейся в Лондоне двухдневной международной конференции, посвященной интернет-безопасности.

Кэмерон отметил, что в попытке обеспечить интернет-безопасность власти стран не должны подвергать цензуре тот или иной контент.

Британский премьер назвал хакерство одной из главных проблем сегодняшнего интернет-пространства.