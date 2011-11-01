Международная конференция для обсуждения проблем глобального киберпространства открывается во вторник в Лондоне, сообщает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие проводится под эгидой МИД Великобритании и является первым в своем роде. Конференция призвана сблизить подходы трех основных игроков киберпространства - государства, бизнеса и гражданского общества - к основным проблемам в этой сфере.

Конференция не ставит перед собой задачи принять какие-то обязывающие документы или соглашения, она скорее призвана осмыслить рамки и принципы сосуществования различных сил и структур на киберпространстве.

"Она нацелена на развитие лучшего коллективного понимания того, как защитить и сохранить те огромные возможности, которые киберпространство нам всем предлагает. Идеи и предложения, которые возникнут на конференции, сформируют "Лондонскую повестку дня" - план, который поможет нам реализовать полный потенциал киберпространства, одного из главных вызовов нашего времени", - отмечают организаторы форума.

Конференция будет охватывает пять основных направлений развития киберпространства - экономический рост и развитие, социальные выгоды, киберпреступность, безопасный и надежный доступ, международная безопасность.

Эти направления станут основой для панельных и тематических дискуссий, которые в течение двух дней будут проходить в лондонском конференц-центре им. королевы Елизаветы II. Всего на конференцию соберется около 700 делегатов из 60 стран мира.