Улица Джобса будет напоминать о потерянном потенциале Украины

В Тернополе предлагают одну из улиц назвать именем основателя корпорации Apple Стива Джобса.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей инициативой выступил внефракционный депутат областного совета Степан БАРНА.

«Вчера я официально обратился в Тернопольский городской совет с предложением назвать одну из улиц нашего города в честь знаковой фигуры современности – Стива Джобса. Эта улица должна стать символом потерянного потенциала Украины в высоких технологиях. Ведь один из первых компьютеров был создан именно на территории нашего государства. И, к сожалению, тысячи наших программистов работают во славу других стран», – сказал С.БАРНА.

Он отметил, что речь идет о присвоении имени С.Джобса одной из улиц в новых микрорайонах города, а не о переименовании уже существующих улиц.

С.БАРНА также добавил, что улица имени С.Джобса должна была бы стать символом не только потерянного потенциала, но и символом надежды.

«Я верю, что пройдет немного времени и Украина прославится не только своими хлебными полями, но и своими «силиконовыми долинами», – отметил С.БАРНА.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в возрасте 56 лет после тяжелой болезни умер основатель и председатель совета директоров корпорации Apple С.Джобс.