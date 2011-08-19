Украина намерена развернуть собственную спутниковую группировку

В ближайшие годы Украина намерена развернуть собственную орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования земли (ДЗЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил начальник специальных программ Национального космического агентства Украины (НКАУ) Евгений МАХОНИН.

По его словам, успешный выход на заданную орбиту первого украинского спутника ДЗЗ "Сич-2" открывает перед Украиной возможности для создания собственной группировки спутников ДЗЗ. «Разработать такой спутник, как «Сич-2» это действительно трудно и требует значительных затрат, а сделать уже серийный аппарат значительно проще. Если нам обеспечат финансирование, то не будет никаких проблем с созданием второго аппарата «Сич-2» и выведением его на орбиту, и стоимость его будет значительно меньше. Тут все зависит от экономики, раньше мы планировали это сделать уже в 2012, но, скорее всего, запуск второго спутника «Сич-2» произойдет ближе к 2014 году», - уточнил Е.МАХОНИН.

Как сообщал УНИАН, 17 августа украинско-российская ракета «Днепр» успешно вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2».

Как сообщил генеральный директор Международной космической компании «Космотрас» Владимир АНДРЕЕВ, «Сич-2» - это спутник дистанционного зондирования Земли, разработан КБ «Южное» и изготовленный на «Южмаше» в кооперации с другими украинскими предприятиями.

«Это очень важный, новый, перспективный, эффективный спутник, который вводит Украину дальше в мировое космическое сообщество», - сказал он.