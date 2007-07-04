Евросоюз разругался с Интернет-провайдерами из-за бомб

Публикация в интернете инструкций по изготовлению взрывчатки станет уголовно наказуемым действием согласно новому антитеррористическому законопроекту, который представил на рассмотрение европейских стран комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Франко Фраттини.

"Нельзя давать людям возможность свободно объяснять другим, как изготовить бомбу - это не имеет ничего общего со свободой самовыражения", - цитирует в среду Фраттини газета The Times. Поводами для появления документа стали, в частности, неудавшиеся июньские теракты в Великобритании и гибель испанских туристов в Йемене.

По словам авторов законопроекта, в случае отказа заблокировать доступ к сайтам с террористическими инструкциями преследование грозит и интернет-провайдерам. Даже если сайт расположен за пределами Евросоюза, "местные провайдеры могут решить, просмотр каких сайтов допустим", - считают чиновники.

Тем не менее, Ассоциация интернет-провайдеров заявила о намерении бороться с любыми попытками возложить уголовную ответственность за содержание сайтов на ее членов. Как утверждает представитель организации, "провайдер не является издателем и не имеет редакторского контроля над содержанием серверов, размещенным третьей стороной".

Лента.ру