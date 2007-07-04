Евросоюз разругался с Интернет-провайдерами из-за бомб
Законопроект представил Фраттини
|Франко ФРАТТИНИ
"Нельзя давать людям возможность свободно объяснять другим, как изготовить бомбу - это не имеет ничего общего со свободой самовыражения", - цитирует в среду Фраттини газета The Times. Поводами для появления документа стали, в частности, неудавшиеся июньские теракты в Великобритании и гибель испанских туристов в Йемене.
По словам авторов законопроекта, в случае отказа заблокировать доступ к сайтам с террористическими инструкциями преследование грозит и интернет-провайдерам. Даже если сайт расположен за пределами Евросоюза, "местные провайдеры могут решить, просмотр каких сайтов допустим", - считают чиновники.
Тем не менее, Ассоциация интернет-провайдеров заявила о намерении бороться с любыми попытками возложить уголовную ответственность за содержание сайтов на ее членов. Как утверждает представитель организации, "провайдер не является издателем и не имеет редакторского контроля над содержанием серверов, размещенным третьей стороной".