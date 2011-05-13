В ЕС пока не достигли согласия относительно стресс-тестов на АЭС

Европейская комиссия совместно с консультативной группой Европейских регуляторов в области ядерной безопасности пока не смогли определить критерии для проведения стресс-тестов на АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии по окончанию сегодняшнего заседания представителей Комиссии и группы.

При этом, как отметили в Еврокомиссии, в ходе сегодняшнего обсуждения достигнут значительный прогресс.

«Содержание важнее времени. Люди ожидают надежных тестов, покрывающих широкое поле рисков и вопросов безопасности», - цитирует пресс-служба комиссара ЕС по вопросам энергетики Гунтера ЭТТИНГЕРА.

Пресс-служба также сообщает, что следующее заседание запланировано на 19-20 мая в Праге.

Как сообщал УНИАН, ЕС решил провести стресс-тесты на АЭС после событий на японской АЭС «Фукусима», пострадавшей в результате землетрясения и цунами. Инцидент на станции привел к широкому загрязнению радиацией и радиоактивными материалами воздуха, воды и суши.