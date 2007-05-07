343-сильная BMW M1 появится в 2008 году (фото)

Дебют самой мощной модификации BMW 1-Series, которую планируется построить на базе одноименного купе, должен состояться уже в середине будущего года. Об этом со ссылкой на источники в компании BMW сообщает британское издание Car. Новый автомобиль получит название BMW M1, и будет выпускаться как версии с кузовом "купе", так и в открытом варианте.

По предварительным данным, будущая новинка получит 343-сильную рядную "шестерку", позаимствованную у BMW M3 предыдущего поколения. C ним компактная "копейка" сможет ускоряться до ста километров в час за 5,2 секунды, а ее максимальная скорость будет традиционно ограничена на отметке в 250 километров в час.

Изначально предполагалось, что BMW M1 будет выпускаться сразу в четырех вариантах - купе, его облегченная версия GTR, кабриолет и универсал. Однако затем руководство BMW, курирующее данный проект, посчитало, что автомобиль в версии GTR будет слишком дорог даже для постройки на его базе гоночной машины, а универсал не будет пользоваться достаточным спросом.

Конкурентами самой быстрой "копейки" BMW станут будущий VW Golf R36, который получит 300-сильный V6 объемом 3,6 литра, а также Porsche Cayman S.

Лента.ру