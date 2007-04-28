В центре Киева не будет небоскребов

Киевский городской совет запретил строить в центральном районе столицы здания выше 23 этажей (73,5 м).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты приняли 26 апреля на пленарном заседании сессии Киевсовета.

По словам главного архитектора Киева Василия ПРИСЯЖНЮКА, основной акцент был сделан на том, чтобы запретить размещение высотных небоскребов в центральной части города. Согласно новым правилам, высотное здание - это здание выше 73,5 метров (ранее - выше 67 метров).

Как отметил В.ПРИСЯЖНЮК, строительство домов повышенной этажности (от 16 до 23 этажей) в каждом конкретном случае должно решаться на основании историко-градостроительных обоснований, в которых памятнико-охранными органами указывается максимальная допустимая высота домов.

Решением также утверждены границы охранной зоны ансамбля сооружений Софиевского собора, площадь которой составляет 111,81 га, определен режим использования и застройки этой территории.

«На этой территории могут строиться или реконструироваться здания не выше существующей застройки, чтобы обеспечить восприятие Софии Киевской и обеспечить полную регенерацию кварталов, чтобы они могли обслуживать туристов», - сказал главный архитектор.

Кроме того, внесены изменения в порядок принятия в эксплуатацию перепланированных квартир с вмешательствами в конструктивные элементы домов. В этих случаях районными госадминистрациями будут создаваться государственные комиссии, которые будут принимать в эксплуатацию перепланированные квартиры и все нежилые помещения, которые расположены в жилых домах.