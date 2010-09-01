Учителя больше не главный тормоз компьютеризации (опрос)

Основным препятствием для распространения информационных технологий в учебном процессе является недостаточная компьютеризация учебных заведений.

Таковы результаты онлайн-исследования «Инновации в образовании», проведенного «Майкрософт Украина» при поддержке Министерства образования и науки Украины, которые предоставлены компанией «Майкрософт Украина» агентству УНИАН.

Целью исследования было измерение степени проникновения инноваций в украинскую систему образования и степени использования современных технологий учителями и учениками.

«83% респондентов отметили, что основным препятствием на пути распространения информационных технологий в учебном процессе является недостаточное количество компьютеров для учеников», - говорится в сообщении «Майкрософт Украина».

Согласно сообщению, по имеющейся официальной статистике, обеспечение компьютерной техникой сельских школ в Украине составляет 97,8%, а городских – 93,4%. При этом в начале 2010/2011 учебного года в Украине на один персональный компьютер приходится 28 учеников общеобразовательных учебных заведений. Для сравнения, в Европе и США в среднем аналогичный показатель составляет 5-7 человек на один ПК.

Как отметили в компании «Майкрософт Украина», по результатам исследования можно сделать несколько выводов. Во-первых, о том, что технологическая база уже компьютеризированных школ устарела и не соответствует современным требованиям. Во-вторых, и это отметили в ходе исследования сами учителя, существует проблема недостаточной интеграции имеющихся информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс.

Исследование также показало, что педагоги и ученики имеют больше доступа к ИКТ за пределами школы, чем в классе. Например, 70% учеников имеют доступ к компьютерам вне школы, 74% имеют мобильный телефон. При этом каких-либо существенных отличий в этих показателях для разных регионов Украины не наблюдается. Отсюда следует, что учителям необходимо расширить внеклассное обучение для повышения учебного потенциала, которым обладают ИКТ.

Кроме того, в результатах исследовании отмечается, что подготовленность в сфере ИКТ для учителей уже не является самым серьезным препятствием для использования информационных технологий в обучении – об этом заявили 67% опрошенных. Это говорит о повышении уровня владения ИКТ самими учителями и сформированном потенциале по более эффективному внедрению ИКТ в образование. Впрочем, существуют некоторые региональные отличия в значении этого показателя. Так, если в Черниговской области не оценивают как серьезное препятствие подготовленность в сфере ИКТ 78% учителей, то в Николаевской области таких лишь 61%.

Справка УНИАН. В результате исследования были опрошены 3864 украинских педагогов. Опрос отражает отношение и собственную позицию относительно интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в процесс образования. Это исследование будет проводиться ежегодно, оно поможет отслеживать качественные изменения в украинском образовании и темпы внедрения инноваций среди украинских педагогов.

В Украине программа «Партнерство в образовании» стартовала в 2003 году и стала результатом меморандума, подписанного Министерством образования и науки Украины и корпорацией Microsoft. Ресурс является продолжением конкурса «Учитель-новатор», который уже седьмой год проводит Microsoft в Украине с помощью Министерства образования и Украины и Академии педагогических наук Украины.

В 2009 году компания «Майкрософт Украина» запустила онлайновую социальную сеть для украинских педагогов «Партнерство в образовании».