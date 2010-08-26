Визит Януковича в Китай даст толчок сотрудничеству в космосе

В ходе визита президента Украины Виктора Януковича в Китай в сентябре планируется подписание Программы украинско-китайского сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2011-2015 гг. Об этом сообщает пресс-служба Национального космического агентства (НКАУ).

Документ был парафирован 23 августа в Пекине по итогам Седьмого заседания двусторонней подкомиссии по сотрудничеству в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. В программу вошло более 50 первоочередных и перспективных проектов, которые охватывают несколько направлений сотрудничества.

По данным МИД Китая, уточняет РосБизнесКонсалтинг, государственный визит президента Украины состоится 2-5 сентября 2010г. по приглашению председателя КНР Ху Цзиньтао.