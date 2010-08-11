Google купит создателя виртуальной валюты

Корпорация Google покупает компанию Jambool, которая создала сервис Social Gold, позволяющий добавить социальным приложениям и играм поддержку "виртуальной валюты" для внутренних расчетов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт TechCrunch.

Информация о новой покупке Google подтверждает заинтересованность компании в сфере социальных игр. Только за последние недели интернет-гигант инвестировал по меньшей мере 100 миллионов долларов в разработчика браузерных игр Zynga и купил за 228 миллионов долларов компанию Slide, которая также занимается созданием приложений для социальных сетей.

По данным TechCrunch, сумма сделки составит 55 миллионов долларов, кроме того, от 15 до 20 миллионов могут быть выплачены дополнительно в случае, если финансовые показатели Jambool по итогам отчетного периода окажутся выше оговоренных сторонами значений. Журналистам TechCrunch не удалось получить официальные комментарии участников сделки.