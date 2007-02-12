Ford готовит мировую премьеру нового Mondeo (фото)

Компания Ford в понедельник распространила первые официальные фотографии нового поколения модели Ford Mondeo. Причем обнародованы были все три типа кузова, в которых будет выпускаться новинка - седан, хэтчбек и универсал. Мировая премьера нового Mondeo состоится в марте, на автомобильной выставке в Женеве.

В настоящее время известно, что новое семейство будет комплектоваться целой линейкой модернизированных моторов. Это будут четыре дизельных агрегата: 1,8-литровый мощностью 100 и 125 лошадиных сил, а также двухлитровый, мощностью 120 или 130 лошадиных сил. Причем последний может комплектоваться только шестиступенчатым "автоматом".

Бензиновых моторов будет пять: 1,6-литровый мощностью 110 и 125 лошадиных сил, двухлитровый Duratec мощностью 145 лошадиных сил, а также полностью новый 2,3-литровый двигатель мощностью в 161 лошадиную силу. Топовая версия Mondeo получит 2,5-литровый турбированный силовой агрегат мощностью 220 лошадиных сил, позаимствованный у Ford Focus ST.

Предполагается также, что новый Ford Mondeo будет доступен в четырех базовых вариантах отделки - Edge, Zetec, Ghia и Titanium X - как на Ford Focus S-Max. Причем даже в самой доступной версии новинка получит систему стабилизации, новую горловину бензобака без крышки, кондиционер, CD-проигрыватель с поддержкой формата mp3, а также систему "безключевого" входа и отдельную кнопку запуска двигателя.

Детальная информация о новом Ford Mondeo, появится позже.

Лента.ру