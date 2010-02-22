Начата реализация программы "1 ученик – 1 компьютер"

В Днепропетровской области в средних образовательных школах начата реализация международной образовательной программы "1 ученик – 1 компьютер”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на управление образования и науки ОГА.

Реализация программы будет осуществляться с помощью Netbook через образовательный портал, который теперь создается в сети Интернет. Дополнить образовательный портал собственными материалами сможет любой учитель. Вход на нежелательные для ребенка ресурсы запрещен.

Новая образовательная технология позволяет внедрять дистанционное обучение, разрабатывать игровые методики усвоения знаний и осуществлять родительский контроль за успеваемостью ребенка.

„Образовательная программа "1 ученик – 1 компьютер” направлена на развитие современной школы, поскольку она вписывается в концепцию Национальной программы информатизации, и может достойно продолжить дело компьютеризации средних учебных заведений”, - сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Финансирование программы будет осуществляться за счет инвестиций, а также благотворительных средств

Сегодня к проекту "1 ученик – 1 компьютер” присоединились 14 стран Европы, США, Канада, Израиль.

В Днепропетровской области экспериментальные классы, где используют такую программу, действуют в СШ №55 Днепропетровска и СШ №10 Марганца.