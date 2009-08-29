В США разрешат досмотр компьютеров на таможне

Администрация Барака Обамы разъяснила конгрессменам и обществу предложенные ею новые правила досмотра компьютеров и других электронных устройств для граждан, прибывающих в США из-за рубежа. По мнению экспертов, президентская администрация пытается таким образом развеять опасения в обществе относительно нарушения конфиденциальности и других конституционных прав граждан, передает Reuters.

По словам министра национальной безопасности США Джанет Наполитано, защищающей нововведения, предложения администрации Б.Обамы занимают золотую середину между соблюдением гражданского права путешественников и необходимостью обеспечивать безопасность внутри страны. В частности, новые правила позволяют проводить досмотр электронных устройств без согласия владельца. Кроме того, сотрудники служб безопасности имеют право копировать информацию с устройств без ведома владельца для дальнейшего ознакомления.

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