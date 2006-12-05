Самый быстрый и компактный модуль памяти для мобилок

Представители южнокорейской компании Hynix объявили о создании самого компактного и быстрого в мире модуля оперативной памяти в 512 мегабит для мобильных телефонов, сообщает агентство AFP.

Скорость обработки данных новым модулем DRAM от Hynix превысит аналогичный показатель предыдущих разработок для мобильников и составит 1,6 гигабита в секунду (при частоте в 200 мегагерц). Габариты новинки составляют 8х10 миллиметра.

Компания Hynix Semicondustor была основана в 1983 году. В настоящее время она входит в число 20 крупнейших в мире производителей полупроводников.

Лента.ру