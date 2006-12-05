Самый быстрый и компактный модуль памяти для мобилок
21:05, 05 декабря 2006Наука и IT
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О нем объявила южнокорейская компания
Представители южнокорейской компании Hynix объявили о создании самого компактного и быстрого в мире модуля оперативной памяти в 512 мегабит для мобильных телефонов, сообщает агентство AFP.
Скорость обработки данных новым модулем DRAM от Hynix превысит аналогичный показатель предыдущих разработок для мобильников и составит 1,6 гигабита в секунду (при частоте в 200 мегагерц). Габариты новинки составляют 8х10 миллиметра.
Компания Hynix Semicondustor была основана в 1983 году. В настоящее время она входит в число 20 крупнейших в мире производителей полупроводников.
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