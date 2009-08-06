«Энергоатом» готов консультировать ядерные проекты в Египте

Специалисты НАЭК «Энергоатом» готовы предоставить консультативную и методическую поддержку Египту при реализации ядерных проектов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба "Энергоатома", об этом в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Арабской Республики Египет в Украине Ясером АТЕФОМ заявил президент НАЭК Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

«Мы не сможем передать Египту все ядерные технологии, поскольку Украина не владеет ими. Однако наши атомщики могут оказать консультационную и методическую поддержку и помощь в подготовке кадров для атомной энергетики и промышленности, строительства и эксплуатации АЭС», - цитирует пресс-служба слова президента компании.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ подчеркнул, что Украина имеет высокоразвитую научно-техническую базу, предприятия энергетического машиностроения, а также самую современную в мире систему подготовки персонала для АЭС.

В ходе встречи Я.АТЕФ сообщил, что в связи уменьшение запасов органического топлива Египет планирует до 2015 года увеличить долю других источников энергии, в т.ч. и атомной, до 20% в общем энергобалансе страны.