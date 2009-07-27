Самыми активными накрутчиками кликов оказались вьетнамцы
На втором месте Канада, на третьем США
Активнее всего накручивают рекламные бюджеты мошенническими кликами на объявления вьетнамцы, говорится в отчете за первую половину 2009 года, опубликованном компанией Anchor Intelligence. 49,7 процента кликов на рекламу из Вьетнама делается не для того, чтобы ознакомиться с рекламным предложением, а для уменьшения эффективности кампании конкурентов.
На втором месте Канада с 28,7 процента мошеннических кликов, на третьем - США с 27,3 процента.
В десятку также входят Австралия, Египет, Индия, Китай, Германия, Великобритания и Франция.
Anchor Intelligence делит все клики на правильные и неправильные. Последние, в свою очередь, делятся на ненамеренные нажатия и попытки мошенничества с кликами. Во втором квартале 2009 года доля мошеннических кликов выросла с 21,7 до 22,9 процента.
Результаты подсчета мошеннических кликов часто оспаривают компании, которые зарабатывают на поисковой и контекстной рекламе. Когда аналитики Click Forensics в четвертом квартале 2008 года заявили, что доля таких кликов достигла рекордных 17,1 процента, поисковик Google поставил под сомнение эти результаты. По их данным, реальная доля накруток составляет менее 10 процентов.