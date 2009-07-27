Самыми активными накрутчиками кликов оказались вьетнамцы

Активнее всего накручивают рекламные бюджеты мошенническими кликами на объявления вьетнамцы, говорится в отчете за первую половину 2009 года, опубликованном компанией Anchor Intelligence. 49,7 процента кликов на рекламу из Вьетнама делается не для того, чтобы ознакомиться с рекламным предложением, а для уменьшения эффективности кампании конкурентов.

На втором месте Канада с 28,7 процента мошеннических кликов, на третьем - США с 27,3 процента.

В десятку также входят Австралия, Египет, Индия, Китай, Германия, Великобритания и Франция.

Anchor Intelligence делит все клики на правильные и неправильные. Последние, в свою очередь, делятся на ненамеренные нажатия и попытки мошенничества с кликами. Во втором квартале 2009 года доля мошеннических кликов выросла с 21,7 до 22,9 процента.

Результаты подсчета мошеннических кликов часто оспаривают компании, которые зарабатывают на поисковой и контекстной рекламе. Когда аналитики Click Forensics в четвертом квартале 2008 года заявили, что доля таких кликов достигла рекордных 17,1 процента, поисковик Google поставил под сомнение эти результаты. По их данным, реальная доля накруток составляет менее 10 процентов.

Лента.ру