BMW готовит новую полноприводную модель (фото)
Дебют новинки состоится не раньше 2008
Компания BMW проводит испытания новой полноприводной модели, сообщает Leftlanenews.com. Фотографам удалось заснять закамуфлированный автомобиль во время его тестов.
По мнению авторов фото, речь может идти либо о "четырехдверном купе" BMW X6 на базе внедорожника X5 нового поколения, либо о полноприводном минивэне V5, который станет конкурентом Mercedes R-Class. В пользу версии о купе X6 говорит тот факт, что задняя часть машины полностью закрыта и под контурами универсала может скрываться покатая крыша и отдельный багажник.
С технической точки зрения, новый полноприводный BMW будет идентичен модели X5 и получит те же бензиновые и дизельные шести- и восьмицилиндровые моторы. Не исключено, что топ-версия новинки будет комплектоваться пятилитровым мотором V10 от BMW M5 и M6.
Дебют BMW X6 и V5 состоится не раньше 2008 года.