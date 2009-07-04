Россия хочет создать центр нанотехнологий стран СНГ

В декабре в городе Дубна (Россия) планируется создание Международного инновационного центра нанотехнологий стран СНГ.

Об этом УНИАН сообщил заместитель директора по инновационному развитию объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Александр РУЗАЕВ.

«По инициативе нашего института сейчас мы реализуем создание международного инновационного центра высоких технологий стран Содружества. Эта работа находится на организационной стадии. Мы планируем в Дубне в декабре собрать учредительный форум и подписать необходимые документы», - сказал А.РУЗАЕВ.

Он отметил, что учредительные документы будут подписывать не представители правительств, а представители заинтересованных организаций стран СНГ.

А.РУЗАЕВ сообщил, что в Украине есть много заинтересованных компаний, которые могут стать учредителями от Украины.

«В Украине у нас много партнеров, прежде всего в Национальной академии наук … Есть много примеров, когда фундаментальная наука и бизнес развиваются в тандеме», - сказал он, добавив, что компании смогут присоединится к работе Центра и после его создания.

А.РУЗАЕВ подчеркнул, что Центр должен стать гибким инструментом интеграции исследовательского образовательного, инновационного пространства Содружества, реализации венчурных проектов, использующим преимущества свободной экономической зоны «Дубна».

По его словам, есть все предпосылки для успешной работы такого Центра. В частности, он отметил, что это способствует многолетнему сотрудничеству в рамках ОИЯИ ученых из стран СНГ.

Он добавил, что институт обладает уникальным оборудованием не только для стран СНГ, но и для всего мира, которые необходимы для фундаментальных исследований в области ядерной физики.

По словам А.РУЗАЕВА, партнером в реализации этого проекта выступает РНЦ «Курчатовский институт».

Структура Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ будет включать в себе центр коллективного пользования оборудованием, научно-образовательный центр и центр трансфера технологий.

В ОИЯИ входит 18 стран, в том числе 9 стран СНГ. Центр создается при участии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участниц СНГ.