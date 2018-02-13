Питомцы из пробирки: в Южной Корее клонируют умерших животных (видео)

09:59, 13 февраля 2018
Наука и IT
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Как говорится в сюжете ТСН, клонировать своего любимца может каждый желающий. Хозяин умершей собаки, должен направить образец ткани любимца в лабораторию. Стоит такая процедура до 80 тысяч евро - это два с половиной миллиона гривен. 

Ранее китайские ученые впервые в истории успешно клонировали примата.

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Теги: #клонировать домашнее животное#клонировать питомца