Питомцы из пробирки: в Южной Корее клонируют умерших животных (видео)

Хозяин умершей собаки, должен направить образец ткани любимца в лабораторию, стоит такая процедура до 80 тысяч евро.

В мире набирает популярность процедура клонирования умерших животных - специализируются на этом ученые из Южной Кореи. Читайте такжеУченые создали электронную кожу для роботов и ампутантов Как говорится в сюжете ТСН, клонировать своего любимца может каждый желающий. Хозяин умершей собаки, должен направить образец ткани любимца в лабораторию. Стоит такая процедура до 80 тысяч евро - это два с половиной миллиона гривен. Ранее китайские ученые впервые в истории успешно клонировали примата.

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